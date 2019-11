Esporte Antes do fim da Série B, incerteza sobre futuro ronda Vila Nova Diretoria colorada aguarda eleição à presidência executiva para negociar permanência de jogadores que possuem vínculo com o clube em 2020

No elenco do Vila Nova, dez jogadores têm contrato vigente até final de 2020. No entanto, alguns não devem ser mantidos para disputas do Goianão e da Série C. Além dos que têm vínculo, dois atletas que estão emprestados – zagueiro Brunão e atacante Mateus Anderson -, voltarão ao final da atual temporada também com futuro indefinido. A formação do elenco pra 2020 está c...