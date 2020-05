Esporte Antes do Brasileirão, futebol goiano iniciou história nacional na Taça Brasil Clubes goianos já atuavam em torneios nacionais, antes da oficialização do Campeonato Brasileiro. Taça Brasil recebeu o mesmo peso, da principal competição do Brasil atualmente

A entrada do futebol goiano no Campeonato Brasileiro, assim denominado, em 1973 é considerada um marco no futebol regional que durou décadas com seu traço de pioneirismo. No entanto, os clubes goianos já tinham se aventurado no futebol nacional com a disputa da Taça Brasil, que desde 2010 foi equiparada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Campeonato Bras...