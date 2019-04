Esporte Antes do 2º jogo da semifinal, Dragão se volta à Copa do Brasil

Atlético e Vila Nova terão programações diferentes nesta semana, antes do segundo jogo entre as equipes pelas semifinais do Estadual. Na próxima quinta-feira (4), o Atlético recebe o Santos pelo primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly, a partir das 19h15. Por causa desse duelo, os atleticanos se reapresentam...