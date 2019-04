Esporte Antes de pegar Fla em semi, Flu fica no 0 a 0 com o Luverdense na Copa do Brasil O resultado deixa a decisão completamente aberta para a partida de volta, na próxima terça-feira, no Maracanã

Em seu último desafio antes de enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, no sábado, no Maracanã, o Fluminense visitou o Luverdense no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), na noite desta quarta-feira (3), e não passou de um empate sem gols pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O resultado deixa a decisão completamen...