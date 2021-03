Esporte Antes de paralisação do Paulista, Corinthians vence o São Caetano Líder do Grupo A, agora com oito pontos, a equipe corintiana conquistou a segunda vitória no torneio

Em uma partida fraca tecnicamente, o Corinthians sofreu para conseguir vencer o São Caetano por 1 a 0, neste domingo (14), no estádio Anacleto Campanella, jogo pela quarta rodada do Campeonato Paulista--Bruno Méndez, improvisado na lateral esquerda, fez o único gol do confronto. Líder do Grupo A, agora com oito pontos, a equipe corintiana conquistou a segunda vitóri...