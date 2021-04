Esporte Antes de jogo no Chile, delegação do Atlético-GO passa por três testes RT-PCR Equipe enfrenta o Palestino, nesta quinta-feira (29), em Roncágua, pela 2ª fase da Copa Sul-Americana

O Atlético-GO viajará no início da tarde desta quarta-feira (28), de Goiânia para Santiago (Chile), sob rígido protocolo sanitário, tanto por causa das exigências da Conmebol como das do governo chileno, que restringiu a entrada de brasileiros naquele país como medida de controle da pandemia do novo coronavírus. A delegação atleticana, composta por 45 pessoas, passar...