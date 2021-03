Esporte Antes de jogo da Copa do Brasil, Vila Nova divulga um caso de Covid-19 no elenco Segundo clube, jogador não viajou com o elenco na segunda (15). Tigre enfrenta o Atlético-BA, em Alagoinhas, nesta quarta (17)

O Vila Nova divulgou, nesta quarta-feira (17), que teve um caso de Covid-19 no elenco que foi testado para o jogo contra o Atlético-BA, pela 1ª fase da Copa do Brasil, nesta tarde, em Alagoinhas (BA). De acordo com o clube, os jogadores e o técnico Wagner Lopes passaram por testes no domingo e os resultados chegaram ao clube na segunda antes da viagem para o jogo...