Esporte Antes de fechar treino, Itamar Schulle monta possível time para enfrentar Cuiabá Penúltimo treino do Vila Nova é fechado à imprensa. Com poucas opções, treinador deve apostar em jogadores do banco de reservas e base

O técnico Itamar Schulle fez o penúltimo treino pelo Vila Nova, na tarde desta quinta-feira (28), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com 11 jogadores dispensados e 3 no departamento médico, o treinador será obrigado a adaptar o time para enfrentar o Cuiabá, sábado, às 16h30, na Arena Pantanal. Após a saída de Rafael Santos, Alan Bernardon deve assumir o ...