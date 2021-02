Esporte Antes de estreia na Copa Verde, Vila Nova tem um jogador com Covid-19 Segundo o clube colorado, atleta foi afastado e colocado em isolamento na véspera da partida, que será nesta terça-feira (2)

No protocolo feito na véspera da partida contra o Palmas, pela Copa Verde, o Vila Nova teve um jogador com teste positivo para Covid-19. O clube informou, nesta terça-feira (2), a quatro horas da partida, que o atleta, que não teve o nome revelado, foi afastado e está assintomático. De acordo com o Vila Nova, o teste foi feito na segunda-feira (1) e o resultado inform...