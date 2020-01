Esporte Antes de estreia na Copa do Brasil, Goiás terá força máxima no clássico Depois de adotar time alternativo no meio da semana, contra a Anapolina, clube esmeraldino tem desafio duplo para o time considerado principal

Invicto no Goianão 2020, o Goiás entrará em campo com força máxima diante do Vila Nova. O embate contra o grande rival é visto como oportunidade para o técnico Ney Franco testar o time titular antes do confronto pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (5), às 22h30 (horário de Brasília), o clube esmeraldino enfrentará o Fast/AM, fora de casa, na primeira fase da competição n...