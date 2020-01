Esporte Antes de estreia, Atlético-GO testa elenco em amistoso Ficarão de fora da partida: Renato Kayzer, Júlio César, Dudu, Edson Júnior, que fazem à parte trabalho de fortalecimento muscular, além de Moacir, que voltou a lesão no tornozelo

Nos últimos dias, a comissão técnica do Atlético deu ênfase aos treinos com bola, sem deixar a programação de trabalhos físicos de lado no CT do Dragão. O elenco atleticano tem cerca de 30 atletas em ritmo de pré-temporada e, na tarde deste sábado (18), parte deles será testada no único amistoso antes da estreia no Goianão, quinta (23), em Anápolis, contra o Gremi...