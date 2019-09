Esporte Antes de estrear na seleção principal, Vinicius Junior festeja 'sonho realizado' O jogador havia sido chamado anteriormente para os jogos contra Panamá e República Tcheca, disputados no final de março, mas acabou sendo cortado por causa de uma grave lesão no tornozelo

Convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Peru, respectivamente nesta sexta-feira e no dia 10, nos Estados Unidos, Vinicius Junior festejou nesta terça o fato de que finalmente poderá atuar pela equipe principal do País. O jogador do Real Madrid havia sido chamado anteriormente para os jogos contra Panamá e Re...