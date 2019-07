Esporte Antes de disputar o Pan de Lima, nadador goiano fica fora de final mundial dos 1500m livre Na Coreia do Sul, Diogo Villarinho faz o 22º melhor tempo e não consegue vaga na final

O nadador goiano Diogo Villarinho não se classificou para a final dos 1500m livre do Mundial de Natação, em Gwangju, na noite desta sexta-feira (de Brasília), manhã deste sábado (na Coreia do Sul). O atleta acabou com 22º tempo geral ao nadar a prova em 15'15"91 - 35 nadadores disputaram a distância. Em sua bateria, foi o 5º colocado. Foi o primeiro Mundial de ...