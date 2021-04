Esporte Antes de decisões, Vila Nova e meia do Goiás serão julgados no TJD-GO Além do time colorado e do meia Miguel Figueira, o presidente do clube vilanovense, Hugo Jorge Bravo, foi citado na denúncia por incidentes no clássico entre as equipes no dia 11 de abril

Um dia antes do jogo da volta das quartas de final do Campeonato Goiano, contra o Anápolis, o Vila Nova se voltará a um novo julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás. O mesmo ocorre com o meia Miguel Figueira, do Goiás, que enfrenta o Atlético-GO, no domingo (2 de maio). O clube colorado foi indiciado “por não prevenir desordens por ato provocativo...