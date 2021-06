Esporte Antes de clássico, Vila Nova demite técnico Wagner Lopes Treinador deixa o comando da equipe após 23 jogos, com 49,2% de aproveitamento

O técnico Wagner Lopes foi demitido do Vila Nova nesta quinta-feira (24), um dia antes do clássico contra o Goiás. O treinador de 52 anos se despede do time colorado após 23 jogos, sendo nove vitórias, sete empates e sete derrotas (49,2% de aproveitamento) por Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B. O time colorado será dirigido por Higo Magalhães, que assume de f...