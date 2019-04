Esporte Antes de chance no Santos, Everson sonha com gol de falta e elogia intensidade Everson deve ser titular contra o Atlético-GO, quinta-feira (4), em Goiânia

Contratado pelo Santos por ter a qualidade de sair jogando bem com os pés, Everson também pode demonstrar outro diferencial para conquistar seu espaço no time. O goleiro revelou nesta terça-feira (2) que vem treinando as cobranças de falta. E embora tenha ressaltado que essa não é a sua meta principal quando entra em campo, não esconde que seria um sonho marcar o seu p...