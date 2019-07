Esporte Antes de assinar com Palmeiras, Henrique Dourado e Vitor Hugo passam por exames Clube paulista terá 100% dos direitos econômicos do zagueiro, enquanto o atacante chega por empréstimo da China

O zagueiro Vitor Hugo e o centroavante Henrique Dourado estão próximos de serem anunciados como jogadores do Palmeiras. Os dois já estão no Brasil, realizam exames médicos nesta quarta-feira e se aproximam dos detalhes finais para assinar contrato e se apresentaram como reforços para o técnico Luiz Felipe Scolari. A diretoria do Palmeiras fechou a aquisição dos 100% do...