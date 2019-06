Esporte Antes de amistoso, Neymar prevê 'uma das partidas mais difíceis da carreira'

Neymar usou as redes sociais nesta quarta-feira para afirmar que o amistoso da seleção brasileira contra o Catar, às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, "será uma das partidas mais difíceis da carreira". A declaração foi publicada em seu perfil oficial no Instagram. Neymar também agradeceu o apoio de pessoas próximas após a acusação de estupro feita por uma m...