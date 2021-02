Esporte Antes da semifinal, técnico avalia mudança no ataque do Goianésia Com Vanilson suspenso, Luan Carlos deve deslocar Du Gaia para a referência do Azulão do Vale ou utilizar Rômulo como titular

O Goianésia terá pelo menos uma mudança para o clássico de quinta-feira (18), contra o Jaraguá. Com Vanilson suspenso, o técnico Luan Carlos estuda duas possibilidades para substituir o artilheiro do Azulão do Vale na temporada. Caso opte por manter um centroavante, o técnico Luan Carlos deve optar pela entrada de Rômulo. O jogador de 30 anos é reserva imediato de...