Esporte Antes da Libertadores, Santos e Palmeiras empatam em bom clássico no Pacaembu

Santos e Palmeiras fizeram um bom clássico na tarde deste sábado, mas não saíram do 0 a 0 no Pacaembu, pelo Paulistão. A atuação alvinegra no empate alivia a pressão sobre o técnico Jesualdo Ferreira, que vem tendo o trabalho questionado por torcedores e dirigentes. Já o Palmeiras chegou ao quarto jogo de invencibilidade e teve a estreia do atacante Rony, principal r...