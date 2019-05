Esporte Antes da estreia pela seleção de vôlei, cubano Leal diz se sentir brasileiro Se entrar em quadra em um destes três jogos, Leal vai encerrar uma "novela" que se arrasta há pelo menos quatro anos

Prestes a se tornar o primeiro estrangeiro a defender a seleção brasileira de vôlei, o cubano Yoandy Leal Hidalgo admite a ansiedade e até certa preocupação com a sua chegada ao time nacional. Mas garante se sentir cada vez mais brasileiro, principalmente agora que mora e joga na Itália. "A cultura do Brasil é mais parecida com a de Cuba", diz o ponteiro de 30 anos, e...