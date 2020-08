Esporte Antes da estreia, Goiás tem dez casos positivos de Covid-19 no elenco Partida contra o São Paulo começa às 16 horas deste domingo (9)

O Goiás anunciou dez testes positivos para Covid-19 no elenco que está concentrado para a partida contra o São Paulo, estreia do clube na Série A do Brasileiro, marcada para este domingo (9), às 16 horas, na Serrinha. Oito seriam titulares. O clube disse ter recebido os resultados às 8h30 deste domingo e que foram testados 26 jogadores. Sobrariam 16 com condição de jog...