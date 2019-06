Esporte Antes artilheiro, Wagner Lopes ficará na torcida pelo Japão na Copa América Há 20 anos, Wagner Lopes defendia o Japão, que disputa torneio pela segunda vez

O paulista Wagner Lopes, técnico do Atlético, fez história no futebol japonês com gols nos campeonatos locais e, também, por fazer parte da seleção do Japão que, pela primeira vez, foi à uma Copa do Mundo, na França, em 1998. A equipe japonesa não passou da 1ª fase, com derrotas para Argentina, Croácia e Jamaica. Mas, chegar ao Mundial, algo até então inédito, teve o...