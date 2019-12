Esporte Antônio Carlos Zago deixa Bragantino para assumir o Kashima Antlers, do Japão O alto valor do salário e a influência de Zico, maior ídolo da história do Flamengo e hoje dirigente do Kashima Antlers, pesaram na decisão do treinador

O técnico Antônio Carlos Zago está de saída do Bragantino e vai assumir o Kashima Antlers, do Japão. O treinador avisou à diretoria que está tudo acertado com o clube japonês e o anuncio oficial deve acontecer em breve. Ele negocia a rescisão do contrato, no qual há uma multa. O alto valor do salário e a influência de Zico, maior ídolo da história do Flamengo e hoj...