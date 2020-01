Esporte Antônio Carlos Zago é anunciado como novo treinador do Kashima Antlers Técnico conquistou a Série B com o Bragantino em 2018 e vai assumir time que tem Zico como diretor técnico

Antônio Carlos Zago foi anunciado oficialmente, nesta quinta-feira (2), como novo treinador do Kashima Antlers, time japonês que tem Zico como diretor técnico. Aos 50 anos, Antônio Carlos fez um belo trabalho no Bragantino na temporada de 2019, ao conquistar o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele tinha contrato com o time de Bragança Paulista até o fim d...