Esporte António Oliveira deixa Athletico-PR após série instável com eliminação no Paranaense Português chegou ao clube em 2020 para integrar a comissão técnica de Paulo Autuori, que agora voltará a comandar a equipe rubro-negra interinamente

O técnico português António Oliveira deixou o Athletico-PR nesta quinta-feira (9). Ele pediu demissão do cargo após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Paranaense pelo Cascavel na noite do ​dia anterior. O português chegou ao clube em 2020 para integrar a comissão técnica de Paulo Autuori, que agora voltará a comandar a equipe rubro-negra interinamente até qu...