Esporte Ansioso por primeiro Goiás x Vila, Keko diz que ‘clássico se ganha’ Principal rivalidade do futebol goiano, esmeraldinos e colorados se enfrentam no domingo (2/2), na Serrinha, pela 4ª rodada do Goianão

Keko Villalva não poderia ter tido melhor estreia pelo Goiás: com gol e vitória. O jogador marcou uma vez na vitória, de virada, de 3 a 1 sobre a Anapolina na quarta-feira (29). Agora, o atacante argentino só pensa em ser titular no clássico de domingo, contra o Vila Nova. “Clássico se ganha. Confio que iremos fazer uma boa partida no domingo e dar a...