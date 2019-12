Esporte Ano especial no Atlético-GO marca carreira de Nicolas A temporada 2019 foi a mais importante da carreira do lateral esquerdo, que fica para o próximo ano

O lateral esquerdo Nicolas será um dos remanescentes do Atlético na temporada 2020. Peça importante durante a temporada 2019, o jogador acertou a renovação com o Dragão, por empréstimo junto ao Athletico-PR, assim como o lateral direito Reginaldo.De férias com a família em Arapongas (PR), Nicolas falou ao POPULAR e não escondeu o carinho pelo Dragão. “É um clube sério. To...