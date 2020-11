Esporte Aniversariante, zagueiro Gilvan é jogador do elenco com mais tempo de Atlético-GO Dia no Dragão foi marcado pela chegada de Marcelo Cabo, mas treinador ainda não comandou treino

Titular do Atlético-GO no sábado (7), quando o Dragão empatou de 1 a 1 com o Corinthians, o zagueiro Gilvan completa 31 anos nesta terça (10), dia marcado pela chegada ao clube do técnico Marcelo Cabo, com quem trabalhou em 2015, no Ceará. O jogador se tornou, recentemente, o atleta do elenco com mais tempo de clube. Isso ocorreu após a saída do meia-atacante Jo...