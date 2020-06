Esporte Aniversariante, ex-atacante do Vila Nova recebe homenagem do clube Guilherme completa 74 anos nesta quinta-feira (25). Para muitos, o ex-atacante é considerado o maior jogador da história do Tigre

O ex-atacante Guilherme foi mais um ídolo do Vila Nova que recebeu homenagem do clube, no dia do seu aniversário. Na quarta-feira (24), o ex-presidente João Carneiro completou 85 anos e ganhou de presente uma camisa do Tigre. O mesmo ocorreu nesta quinta-feira (25) com o ex-jogador, que completa 74 anos. Pelas mãos do técnico Bolívar, o ex-jogador ganhou uma camisa com s...