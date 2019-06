Esporte Anfitriã, França arrasa Coreia do Sul na abertura do Mundial Feminino Considerada uma das favoritas ao título, a equipe da casa não tomou conhecimento das sul-coreanas no primeiro tempo

Sem decepcionar sua torcida, a anfitriã França mostrou força nesta sexta-feira e venceu o jogo de abertura do Mundial Feminino de futebol, ao golear a Coreia do Sul por 4 a 0. Com o apoio maciço da torcida no Parque dos Príncipes, a equipe comandada pela técnica Corinne Diacre contou com o brilho de Wendie Renard, autora de dois gols na partida. O triunfo deixa as fr...