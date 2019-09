Esporte Andreescu surpreende Serena, impede recorde de rival e fatura o título do US Open Aos 19 anos, tenista canadense não havia nascido ainda quando a caçula das irmãs Williams venceu o Grand Slam pela primeira vez

A canadense Bianca Andreescu, de 19 anos, voltou a fazer história em Nova York. Na primeira final de Grand Slam de sua carreira, a jovem tenista venceu a norte-americana Serena Williams por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, neste sábado, e conquistou o título do US Open. #SheTheNorth? She the champion. 🏆 Bianca Andreescu upsets Serena Williams to win the 2019 #USOpen women's singles title. Match report ➡ https://...