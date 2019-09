Esporte Andreescu festeja vaga na final do US Open contra Serena: 'Lutei muito para isso' Tenista canadense se tornou apenas a segunda tenista de seu país a se classificar à final do US Open, na história

Em um duelo encerrado no início da madrugada desta sexta-feira, a canadense Bianca Andreescu, de 19 anos, fez história na Arthur Ashe Stadium, a quadra central do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, nos Estados Unidos. A atual número 15 do mundo derrotou a suíça Belinda Bencic, 12.ª do ranking da WTA, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5, após 2 h...