Esporte Andrés diz focar no Corinthians e critica pedidos para São Paulo entregar jogo Para avançar no Paulistão, o time alvinegro precisará bater o Oeste às 16h deste domingo e contar com uma vitória do São Paulo sobre o Guarani, ambos jogam no mesmo horário

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. disse que não está preocupado com a postura do São Paulo diante do Guarani neste domingo (26), jogo do qual o clube alvinegro depende para seguir ou não no Campeonato Paulista. "Eu posso falar pelo Corinthians, nós estamos preocupados com o nosso jogo. Estamos preocupados com o Corinthians. Aqui não tem 'chororô'. Eu pos...