Andrés diz a conselheiros que acordo com Odebrecht pela arena está encaminhado

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu na noite desta segunda-feira por causa da dívida da arena em Itaquera com a Odebrecht. O presidente Andrés Sanchez esteve presente e revelou que um acordo com a construtora está próximo de ser anunciado. A expectativa é que entre esta e a próxima semana o valor total da dívida seja acertado. Segundo apurou o Estad...