Esporte Andrés confirma que Corinthians vai 'interromper' time de basquete Justificativa do presidente do time paulista é o fim da temporada do NBB e contratos próximos de serem encerrados

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, revelou que a equipe de basquete do clube será "interrompida". Declarando que a modalidade será o único projeto que não terá sequência, o dirigente utilizou como justificativa o fim do NBB, o campeonato nacional, e a proximidade do encerramento do contrato dos atletas, que, assim, não serão renovados. "O único que vamos i...