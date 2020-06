Esporte Andrés afirma que fato de Jô querer voltar teria adiantado as negociações em 70% A liberação de Vagner Love, para o CSKA Moscou, da Rússia, aumentou ainda mais as especulações em torno da negociação do atacante brasileiro

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou, na última quinta-feira, que as negociações com Jô estão adiantadas em 70%. Segundo Andrés, o atacante quer retornar e está em constante conversa com a diretoria alvinegra. "Sobre o Jô, vamos conversar mais para frente. Tem grandes chances de vir, até porque ele quer. Quando jogador quer, já é 70% do caminho and...