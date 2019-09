Esporte Andrés admite atraso de 2 meses com Caixa e revela acordo assinado com Odebrecht Presidente se diz indignado com a postura do banco, que notificou o clube extrajudicialmente informando que executará na Justiça a dívida total, de R$ 470 milhões, do financiamento do estádio

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira para explicar as dívidas do clube para o pagamento da arena no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. O mandatário se mostrou indignado com a atitude da Caixa Econômica Federal, admitiu que o clube deve dois meses de parcelas do financiamento e aproveitou para mostrar a...