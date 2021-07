Esporte André marca nos acréscimos, e Fluminense vence Flamengo em clássico em SP Com a vitória, o Fluminense chegou à sétima posição, com 13 pontos e ultrapassou o rival rubro-negro, que tem 12 e é o oitavo do Campeonato Brasileiro

Pior em grande parte do jogo, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 neste domingo (4), com gol de André, aos 45 minutos do segundo tempo, no clássico carioca na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O jejum de gols perdurou mais de 90 minutos, mas sucumbiu aos moleques da base que saíram do banco. Substituto de Martinelli, o jovem aprove...