Esporte André Luís prevê difícil duelo contra o RB Bragantino: “é uma equipe para subir” Atacante do Atlético também elogiou opções ofensivas do Dragão e ressaltou importância de vencer o adversário, na próxima rodada da Série B

O empate, por 1 a 1, contra o Coritiba é passado para o Atlético. Após perder os 100% de aproveitamento em casa na temporada, o Dragão pensa em manter a invencibilidade na Série B, mas, de acordo com o atacante André Luís, não será fácil por causa do poder de investimento do adversário: o RB Bragantino. “A gente sabe que entrou um investidor de peso e que está montand...