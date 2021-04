Esporte André Luís chega ao Atlético-GO e quer recuperar espaço no futebol Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, André Luís chegou ao Dragão com status de jogador de força, rápido, oportunista e goleador

O atacante André Luís, de 23 anos, é o último contratado do Atlético-GO que ainda não estreou. Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, André Luís chegou ao Dragão com status de jogador de força, rápido, oportunista e goleador. Afinal, na passagem pelo Daejeon Hana Citizen, clube da 2ª Divisão da Coreia do Sul, fez 14 gols em 28 partidas disputadas -...