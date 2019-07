Esporte André e George perdem nas quartas e Brasil dá adeus ao Mundial de Vôlei de Praia

A participação do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia se encerrou neste sábado, em Hamburgo, na Alemanha, onde a dupla formada por André e George foi eliminada nas quartas de final e deu adeus à competição. A única parceria do País, entre as disputas dos naipes masculino e feminino, que conseguiu avançar a este estágio do torneio, acabou sendo superada pelos norte-americanos B...