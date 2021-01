Esporte Anapolina x Grêmio Anápolis: duelo local no Jonas Duarte Xata já está rebaixada e rival luta contra a queda e, também, por classificação

O duelo local entre Anapolina e Grêmio Anápolis, no Jonas Duarte, em Anápolis, às 15h30, coloca em campo um time já rebaixado contra outro que luta para não seguir o mesmo destino.A Anapolina viu sua queda concretizada após empate com o Goiânia pela 11ª rodada do Goiano e agora cumpre tabela contra o Grêmio Anápolis. Após ser pedra no sapato do Goiânia e deixar o G...