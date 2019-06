Esporte Anapolina vence Patrocinense e assume liderança da chave na Série D Com gol de Dé, Xata volta a vencer na competição e encaminha classificação à próxima fase

A Anapolina conquistou importante resultado, após três jogos sem vitória - na última rodada, empatou com Operário (MS), em Campo Grande - na Série D do Brasileiro. A Rubra, que precisava se reabilitar no torneio, foi a Patrocínio, no interior de Minas Gerais e, justificando o apelido de Xata, bateu o Patrocinense por 1 a 0. Dé, aos 31 minutos do segundo tempo, fez o ...