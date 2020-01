Esporte Anapolina inicia processo de regularização de jogadores Rubra era a única equipe que não tinha atletas inscritos para disputa do Campeonato Goiano

Dos 12 participantes no Campeonato Goiano 2020, a Anapolina era a única equipe que não tinha atletas regularizados para disputa da competição. Na sexta-feira (17) os primeiros nomes de jogadores do time colorados foram publicados no Boletim Informativo Diário da CBF e a documentação do restante do elenco foi entregue na Federação Goiana de Futebol (FGF) nesta segunda-fei...