Esporte Anapolina faz parceria com time do DF e anuncia duas contratações Além de acordo com Capital FC, Rubra acerta com atacante do Goiânia e lateral do Goianésia

A diretoria da Anapolina acertou parceria com o Capital, time do Distrito Federal, para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Além do técnico Waldemar Lemos, a Xata contará com 11 jogadores que disputaram o Campeonato Brasiliense. A diretoria também acertou com o atacante Pedro Gabriel, do Goiânia, e o lateral direito Bruno Leite, que estava no Goianésia. A montag...