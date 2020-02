Esporte Anapolina demite treinador e acerta com Artur Neto Rafael Toledo deixa o comando da Xata depois de quatro jogos. Técnico não conquistou nenhum ponto no comando da equipe colorada

Durou quatro jogos a passagem do técnico Rafael Toledo pela Anapolina. O comandante foi demitido nesta segunda-feira (3), um dia após a derrota, por 3 a 2, no clássico contra o Grêmio Anápolis. O profissional de 40 anos não conquistou nenhum ponto sob comando da equipe colorada, que é a lanterna da fase de classificação do Campeonato Goiano. Após sair do Goiânia, o t...