Esporte Anapolina demite técnico após um jogo da Divisão de Acesso Em uma publicação, Lucas Oliveira explicou que decisão ocorreu após “embate profissional promovido pelo jogador Marquinhos” e seguidas discussões com o atleta

Lucas Oliveira não é mais o técnico da Anapolina, após comandar a equipe na 1ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A demissão foi anunciada pelo próprio treinador em uma rede social, onde alegou que a decisão ocorreu após uma sequência de discussões com o lateral esquerdo Marquinhos. O POPULAR confirmou a demissão do treinador junto ao supervisor de fut...