Esporte Anapolina confirma contratação de Estevam Soares Treinador de 63 anos comandará a Rubra na disputa do Campeonato Goiano. Apresentação da equipe será nesta quinta-feira (2)

Após terceirizar o departamento de futebol, a Anapolina confirmou a contratação do técnico Estevam Soares para disputa do Campeonato Goiano. O treinador de 63 anos volta a comandar uma equipe, após experiência de ter sido diretor de futebol do Guarani, em 2019 - ele permaneceu no cargo por apenas duas semanas. Experiente, Estevam Soares coleciona passagens p...