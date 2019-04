Esporte Anapolina anuncia Waldemar Lemos como novo técnico Treinador será o 3º da Rubra em 2019. Waldemar soma passagens por clubes como Anápolis, Altos-PI, Náutico-PE e estava no Capital-DF

A Anapolina confirmou, nesta terça-feira (9), Waldemar Lemos como novo treinador da equipe. O anúncio foi realizado nas redes sociais da Rubra. O novo técnico da Xata terá a missão de comandar a equipe colorada na Série D do Campeonato Brasileiro. Além do técnico Waldemar Lemos, o preparador físico Ângelo Luiz também foi contratado. O presidente da Rubra, Pedro C...